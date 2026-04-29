Gobierno Regional del Callao asegura continuidad en trámites de licencias de conducir

Luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) transfiriera las funciones de emisión de licencias de conducir a la Municipalidad de Lima, el Gobierno Regional del Callao no ha descartado continuar brindando este servicio.

En ese sentido, el gerente regional de Transportes y Comunicaciones del Callao, Óscar Ramos, aclaró que seguirán con la emisión de brevetes, ya que no existe una restricción que les impida realizar esta actividad.

NO HAY RESTRICCIONES

Según lo señalado por el gerente regional, todos los trámites que se venían realizando continuarán operando con normalidad. “Se puede realizar todos los trámites desde la emisión de la licencia nueva, la revalidación y la recategorización; todos los trámites de la licencia de conducir se pueden realizar aquí en el gobierno regional del Callao”, indicó.

Asimismo, cualquier ciudadano del Perú puede realizar sus trámites en la provincia constitucional del Callao sin ningún tipo de restricción. “Las personas que están en Lima y provincia pueden tramitar en el Callao, no hay ninguna exclusividad para el tema de la dirección del DNI”, agregó Ramos.

FACILIDADES PARA TRAMITACIÓN

Por otro lado, el Gobierno Regional del Callao garantizó la entrega inmediata del documento, así como la realización de un único pago por todo el proceso de tramitación. “Cabe señalar que nosotros cobramos 70 soles por todo el trámite de licencia y tienen hasta tres oportunidades para dar su examen de reglas y para su examen de manejo”, concluyó.