Un menor fallecido y tres heridos deja balacera en el Callao: fueron atacados cuando jugaban fútbol

Conmoción en el Callao. Un menor de ocho años murió y tres resultaron heridos tras una balacera registrada anoche en la cuadra 8 del jirón Loreto. El ataque ocurrió cuando un grupo de vecinos jugaba fulbito en la vía pública.

Según testigos, los disparos fueron realizados desde un vehículo de color amarillo que se encontraba en marcha. Inmediatamente, el pánico se apoderó de la zona; los presentes comenzaron a correr en distintas direcciones.

HOSPITALIZADOS

El menor herido fue trasladado al Hospital Alberto Sabogal, pero murió poco después de su ingreso. También es atendido en el nosocomio un adolescente de 16 años; presenta traumatismo torácico por proyectil de arma de fuego.

Otro de los heridos es un muchacho de 17 años, de iniciales A.F.C.C., quien sufrió impactos de bala en la espalda y la mano derecha. Asimismo, Blaisi G. P. L., de 36 años, ella resultó con una herida en el abdomen.