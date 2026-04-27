Panamericana Sur: camión que trasladaba pota terminó volcado

Esta madrugada, se registró un accidente en el kilómetro 16 de la Panamericana Sur, distrito de Villa El Salvador; un camión frigorífico que transportaba pota se volcó, obligando a cerrar dos de los tres carriles de la vía.

El tránsito es lento debido a que los conductores solo pueden desplazarse por un carril habilitado. La situación se complica con el paso de las horas, afectando a quienes se dirigían hacia distritos del norte de Lima.

BERMA CENTRAL

Debido al impacto, dos llantas de la unidad se desprendieron, lo que podría evidenciar una posible falla mecánica. Las labores para retirar el camión y agilizar el tránsito se complicaron por su posición sobre la vía.

Con mucho trabajo lograron orillarlo hacia la berma central; se coordinaba la llegada de otra unidad para descargar la mercadería. Recién, tras el retiro total de la pota, se podrá proceder con el levantamiento del vehículo.