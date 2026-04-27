¡Aparatoso accidente! Triple choque deja auto volcado en San Miguel

Un aparatoso accidente automovilístico se registró la mañana del domingo 26 de abril en el distrito de San Miguel, cuando un vehículo provocó un triple choque tras impactar inicialmente contra otro automóvil.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 a. m. en la cuadra 24 de la avenida La Mar, donde un auto colisionó con una segunda unidad, la cual terminó chocando contra un tercer vehículo. Producto del impacto, uno de los autos quedó volcado con las llantas hacia arriba. A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los conductores resultó herido.

ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA

Tras el accidente, unidades médicas se desplazaron hasta la zona como medida preventiva. Posteriormente, los conductores fueron trasladados a la comisaría de San Miguel para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, la cuadra 24 de la avenida La Mar permaneció cerrada durante algunas horas mientras se realizaban las labores de retiro de los vehículos siniestrados.