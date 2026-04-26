Atacan a balazos ómnibus en Chorrillos: extorsionadores exigen pago a empresa por "seguridad"

Un ataque armado se registró la tarde de este sábado en Chorrillos; un sujeto disparó varias veces contra un bus de la empresa de transportes Sur Lima II, cuando se encontraba a pocos metros de culminar su recorrido.

Según informa Exitosa, la unidad se desplazaba hacia su patio de maniobras, ya no llevaba pasajeros, ubicado en la zona de Inmaculada de Villa cuando un sujeto con el rostro cubierto disparó contra el conductor.

Tras realizar los disparos, el atacante huyó a bordo de una moto que lo esperaba a corta distancia. Pese al atentado, el chofer decidió seguir con su trayecto hasta llegar al paradero final para resguardarse; resultó ileso.

EXIGÍAN 50 MIL SOLES

Ya en el lugar, llamó a los agentes de la Policía Nacional, que llegaron inmediatamente e iniciaron las diligencias. En la escena se recolectaron casquillos de bala y otros indicios que permitirán identificar a los atacantes.

Meses atrás, la empresa fue amenazada por una banda criminal, los extorsionadores pedían un pago para no atentar contra sus buses. Exigían 50 mil soles; no descartan que el ataque esté relacionado con este antecedente.