Embajador de EEUU: Llegada de aviones F-16 a Lima también tiene relevancia a nivel regional

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, resaltó la presencia de los aviones F-16 en el Festival Aéreo Lima 2026, desarrollado hoy en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco; señaló que fortalece la relación entre los países.

Asimismo, volvió a destacar “las capacidades operativas de estas modernas aeronaves” adquiridas por el Gobierno peruano, que, según comentó, “también tiene una importante relevancia a nivel estratégico en el escenario regional”.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Sobre los cuestionamientos que hubo a la compra de los F-16, el diplomático indicó que existe mucha desinformación sobre las características que tienen los aviones. Enfatizó que son equipos altamente competitivos y de última generación.

Finalmente, resaltó la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito de defensa, entre las naciones; algo que el gobierno estadounidense impulsa decididamente en la región para buscar alianzas estratégicas, informa Canal N.