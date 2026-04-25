Comienza construcción de la Vía Expresa Norte con cambios en el tránsito

Uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad de Lima inicia su ejecución. Se trata de la construcción de la Vía Expresa Norte, obra que ha llevado a las autoridades a implementar un plan de desvío vehicular con el fin de mitigar el impacto en el tránsito.

Este plan abarca la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, uno de los puntos clave para el desarrollo del proyecto, que busca aliviar la congestión vehicular en esa zona de la capital.

PROYECTO AMBICIOSO

Según el jefe de obra de la Municipalidad de Lima, Erick Mauricio, este proyecto paralizará por un buen tiempo el acceso a esas vías. “Durante 150 días la avenida Universitaria con el cruce de Tomas Valle (estarán cerradas)”, indicó.

Conductores y peatones solicitaron la presencia del personal policial para poder garantizar más orden y seguridad. “Pido que venga la policía de tránsito para poder colaborarnos y ayudarnos más que nada en hora punta”, manifestó un conductor.

ACELEREN LAS OBRAS

Otros transeúntes solicitaron a las autoridades que las obras se ejecuten dentro de los plazos establecidos, ya que en ocasiones este tipo de proyectos suelen extenderse más de lo previsto. “Bueno, las obras siempre son igual; ojalá que también no se demoren mucho; a veces demoran demasiado”, agregó otro conductor.