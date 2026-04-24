Reniec atenderá este sábado 25 de abril de 08.15 a.m. a 12.45 p.m. en más de 130 agencias

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) abrirá sus puertas al público este sábado 25 de abril desde 08.15 a.m. a 12.45 p.m. La entidad atenderá en varias agencias ubicadas en Lima, Piura y diferentes regiones del Perú para trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y para su entrega.

La institución continuará su labor de identificación de todos los peruanos este sábado, y resalta que contar con el DNI permite realizar diversas gestiones, como acceder a servicios públicos, privados, efectuar trámites bancarios, ejercer el derecho al voto y más. A continuación, conoce las sedes y horarios establecidos para este 25 de abril.

Reniec: sedes que atenderá este sábado 25 de abril y horario

Un total de 139 agencias de Reniec atenderán este sábado 25 de abril, de 08.15 a.m. a 12.45 p.m.; mientras que en los centros MAC la atención iniciará desde las 8.30 a.m. Algunas de estas son:

Lima : agencia Huaral, agencia Chancay, Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Callao, MAC Lima Este, MAC Lima Norte, MAC Lima Sur, MAC Ventanilla, agencia Cañete, agencia Huacho, agencia Matucana, entre otras.

Piura: Oficina Registral Piura, agencia Chulucanas, Punto de Atención Permanente (PAP) Sechura, agencia Talara, PAP Paita, entre otras.

Cajamarca: PAP Cutervo, Oficina Registral Chota, Oficina Registral Auxiliar (ORA) San Marcos, Oficina Registral Parcoy, MAC Cajamarca, Punto de Atención Permanente (PAP) Hualgayoc, Oficina Registral Cajamarca, Oficina Registral Jaen, PAP Pucara y ORA Hospital Nuestra Señora del Rosario (Minsa).

Amazonas: Oficina Registral Chachapoyas, agencia Luya, agencia Bongara y ORA Huampami.

Conoce todas las sedes habilitadas en este ENLACE.

Más de 520.000 DNI de adultos pendientes de recojo a nivel nacional

Reniec informó que, con corte al miércoles 22 de abril de 2026, existe 521.670 DNI de adultos que aún no han sido recogidos en agencias a nivel nacional. Ante esta situación, exhorta a los ciudadanos a recoger su documento en la oficina donde realizaron el trámite o eligieron vía web.

Asimismo, detalló que Lima es la región con mayor cantidad de DNI de adultos pendientes de recojo, con 151.195 documentos. Le siguen La Libertad con 33.933; Piura con 31.051; Arequipa con 28.0001; y Áncash, en quinto lugar, con 25.602.

Atención especial para trámites y entregas de DNI

Si el ciudadano realizará trámite de DNI, Reniec informa que el pago se puede efectuar a través Yape o en agentes BCP. Para ello, se debe generar un ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, colocar el código en el aplicativo en Yapear servicios > Reniec y finalizar el pago. En esa línea, señaló que también se puede pagar por medio del Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe.

Para quienes recojan su DNI, deben revisar en este ENLACE el estado del trámite de su DNI para verificar si su documento se encuentra al 100%, listo para su recojo. Si el trámite registra un porcentaje menor, no corresponde acudir a las agencias.

Además, indicó que los usuarios pueden realizar diversos trámites de manera virtual, como duplicado o renovación de DNI, así como la rectificación del estado civil de soltero a casado, entre otros. Conoce todos en este ENLACE. Asimismo, recomendó realizar los trámites con anticipación para evitar inconvenientes al momento de identificarse y efectuar diversas gestiones.