ONPE responde a requerimiento de la JNJ: La entidad no cuenta con trabajadores extranjeros

Mediante un comunicado, difundido en sus redes sociales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no cuenta con trabajadores extranjeros entre sus filas. Todos son peruanos identificados con DNI

El ente electoral respondió así al requerimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que solicitaba le informen sobre el número de ciudadanos extranjeros que laboraban en la ONPE, bajo cualquier modalidad de vinculación.

SOBRE LOS TRABAJADORES

En el documento, la ONPE explicó que cuenta con 15 037 contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (OPD) a nivel nacional y en la sede central.

También se registran 1 352 órdenes de servicio emitidas hasta el 20 de abril, además de 143 servidores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.°728 y 225 servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 1057.