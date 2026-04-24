¡IA contra el crimen! Mininter potencia seguridad con tecnología en centro de comando C4

Autoridades apuestan por innovación para enfrentar la delincuencia con Sistemas de reconocimiento facial que permiten capturas de delincuentes.

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia, se vienen implementando tecnologías que complementen el trabajo de las autoridades frente a la creciente ola de criminalidad en el país.

En ese marco, el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera, realizó una visita a la Central de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la PNP de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de supervisar y reforzar las estrategias tecnológicas destinadas a combatir la delincuencia y el crimen organizado.

IMPLEMENTACIÓN DE LA IA

Según lo informado, gracias a la implementación de esta metodología tecnológica, desde noviembre de 2025 hasta la fecha, el sistema ha permitido la captura de 25 personas requisitoriadas que figuraban en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter).

El uso de herramientas de inteligencia artificial ha sido clave en estos resultados, especialmente mediante sistemas de reconocimiento facial que han facilitado la identificación y detención de sospechosos. La intervención más reciente se registró en una unidad de transporte público, donde se logró una captura exitosa.

SE BUSCA AMPLIAR ESTE SISTEMA

Por otro lado, el viceministro Juan Olivera se reunió con el personal policial de la Central para evaluar mejoras en la infraestructura, así como la implementación de nuevos módulos tecnológicos.

Además, se planteó fortalecer la articulación con los gobiernos regionales con el objetivo de optimizar el rendimiento en las intervenciones policiales.