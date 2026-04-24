¡Atentan contra el patrimonio! Realizan pintas en la Huaca Cruz de Armatambo

Un atentado contra el patrimonio cultural ha generado indignación entre los vecinos de Chorrillos. El acto vandálico afectó dos muros de la Huaca Cruz de Armatambo, ubicada frente al Morro Solar.
La denuncia vecinal señala que los daños corresponden a pintas de color verde realizadas por presuntos invasores, quienes además han utilizado los muros como soporte para improvisar pequeñas chozas con palos y frazadas, instalándose en la zona.
VECINOS DENUNCIAN ABANDONO
Este patrimonio cultural contaba con una cerca que la bordeaba, sin embargo estas personas vulneraron este resguardo e ingresaron, donde los vecinos denunciaron también abandono por parte de las autoridades. “Este es el resultado del abandono y de la inacción de las autoridades. Exhorto, por favor, al Colegio Arqueólogo del Perú que dé su opinión al respecto y que el Ministerio de Cultura se haga presencia, haga presencia aquí en la zona”, indicó un vecino.
Asimismo, los vecinos señalan que la zona ha permanecido en estado de abandono durante los últimos 15 años, lo que habría facilitado la invasión del área por parte de personas que han instalado viviendas con materiales prefabricados.
AUTORIDADES NO ACCEDIERON A SUS DENUNCIAS
Por otro lado, los vecinos indicaron que han realizado constantes denuncias sobre el caso; sin embargo, no se ha registrado una intervención directa por parte del Ministerio de Cultura (Mincul) u otras autoridades para frenar las invasiones.