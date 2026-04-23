Desarticulan banda criminal 'Los Miserables del Sur': extorsionaban a transportistas de Chorrillos

En un amplio operativo, la Policía Nacional desarticuló la banda criminal denominada ‘Los Miserables del Sur’, dedicada a la extorsión de empresas de transporte público en Chorrillos y a la microcomercialización de drogas.

La intervención se registró en una casa de la manzana E, lote 6, del asentamiento humano Costa Peruana. En el inmueble, los agentes del orden lograron la detención de siete presuntos integrantes de la organización delictiva.

Los delincuentes constantemente envían mensajes extorsivos a los dirigentes de las líneas de transporte que operan en la jurisdicción; los amenazaban con matar a sus hijos y familiares si los denunciaban ante la policía.

REGISTRAN ANTECEDENTES

Los detenidos son sujetos de alta peligrosidad. Varios de ellos registran antecedentes por hurto, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y hasta tentativa de homicidio. También estuvieron recluidos en distintas cárceles.

Las autoridades les decomisaron dos armas de fuego, dos cartuchos de dinamita, cuatro teléfonos celulares, una motocicleta y diversas sustancias ilícitas. Los criminales opusieron resistencia al momento de la intervención.