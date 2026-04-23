Lima Norte: anuncian megaferia laboral con miles de vacantes disponibles

La Mega Feria del Empleo, evento que se desarrolla en Lima Norte, volverá los días 29 y 30 de abril en el distrito de Comas. La actividad es organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y ofrecerá más de 5,000 puestos de trabajo formal.

La jornada contará con la participación de 90 empresas y se llevará a cabo en el frontis del Centro Cívico de la Municipalidad de Comas, en el horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Asimismo, estará dirigida a jóvenes, adultos, migrantes y personas con experiencia laboral.

UNA GRAN INICIATIVA

Para Óscar Fernández Cáceres, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), este evento tendrá un impacto positivo, por lo que lo calificó como una buena iniciativa. “Estamos acercando oportunidades reales de empleo a miles de ciudadanos en Lima Norte. En un solo lugar podrán postular, entrevistarse y acceder a trabajo formal con todos los beneficios de ley. Ese es nuestro compromiso: que el empleo llegue a quienes más lo necesitan”

Los interesados solo deberán presentar su currículum vitae y una copia de su DNI, ya que la postulación se realizará directamente con las empresas participantes. Los postulantes podrán elegir entre diversas opciones laborales, como auxiliares de producción, técnicos mecánicos y electricistas, agentes de seguridad, cajeros, reponedores, asesores de ventas, personal de logística, marketing y técnicos en farmacia.

MAS SERVICIOS

Por otro lado, el MTPE ofrecerá servicios gratuitos de empleabilidad, como orientación laboral, emisión del Certificado Único Laboral, asesoría legal y acceso a programas como Jóvenes Productivos, Capacita-T, Mi Carrera, Formalízate Ahora y el servicio Recomienda.pe.