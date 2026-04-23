Chaclacayo: envían a prisión a presunto sicario tras operativo policial

Tras un exitoso operativo realizado por la Policía Nacional del Perú, se logró capturar a un presunto delincuente acusado de atacar a un conductor de transporte público el 15 de diciembre de 2025 en la avenida Santa Rosa, en el distrito de Huachipa.

El sujeto, quien contaba con un amplio prontuario delictivo, no solo habría atacado a transportista sino también acumularía otros delitos por lo cuales sería juzgado.

SE LOGRÓ SU CAPTURA

La Policía Nacional del Perú realizó un seguimiento prolongado para dar con el paradero del sujeto, vigilando sus movimientos hasta lograr su intervención en el distrito de Lurigancho-Chosica.

La captura se concretó gracias a agentes de la comisaría de Chaclacayo, quienes llegaron hasta el inmueble donde se encontraba oculto. En el lugar se le incautó un arma de fuego y una réplica de características similares.

UN AMPLIO PRONTUARIO CRIMINAL

Por otro lado, según las autoridades, el detenido también estaría vinculado al delito de extorsión. Asimismo, es investigado por tentativa de homicidio con arma de fuego y por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el año 2025.