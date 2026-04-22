Premier Luis Arroyo: FFAA podrían colaborar trasladando material electoral en segunda vuelta

El premier Luis Arroyo Sánchez anunció que en los próximos días se reunirá con las autoridades electorales para proponer que las Fuerzas Armadas (FFAA) apoyen en el traslado y custodia del material electoral durante la segunda vuelta.

“Años atrás, los que se encargaban de custodiar las ánforas desde los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta los lugares de votación, eran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, manifestó.

INSTANCIAS ELECTORALES

“Hoy, por las normas de las instancias electorales, solo es la Policía Nacional la encargada de dar seguridad a los vehículos que trasladan las ánforas y el equipamiento que se utiliza en los centros de votación", declaró a Andina.

"Vamos a coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ver que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la Policía Nacional del Perú en el cuidado de las ánforas”, añadió el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).