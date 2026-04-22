Elecciones 2026: cuatro candidatos presidenciales piden anular comicios por presuntas irregularidades

Al plantón ciudadano realizado anoche frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para exigir la nulidad de los comicios pues miles de mesas no se instalaron por falta de material electoral, se sumaron cuatro candidatos presidenciales.

Los postulantes, Álex Gonzáles, del Partido Demócrata Verde; Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática; Herbert Caller, del Partido Patriótico, y Francisco Diez Canseco, de Perú Acción, manifiestan que los comicios generales carecen de validez.

Consideran que en este caso el reclamo es una medida necesaria para salvaguardar la voluntad popular frente a un sistema deficiente. Enfatizan que los partidos políticos buscan transparencia ante las fallas reportadas por los personeros en diversas regiones del país.

CANDIDATOS SE PRONUNCIAN

Al respecto, Wolfgang Grozo, manifiesta que se vulneraron principios básicos de participación ciudadana durante la jornada electoral. Por ello, exigen que el Junta Nacional de Justicia (JNJ) actúe de oficio para evitar que se consume un proceso calificado por ellos como ilegítimo.

"El Partido Demócrata Verde plantea la nulidad de las elecciones generales del pasado 12 de abril, y este es el gesto (acciones de protesta) para defender la democracia más allá de los colores políticos", sostuvo el candidato Álex Gonzáles, informa Exitosa.