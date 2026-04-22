Renovación Popular pide a partidos políticos actuar como un frente unido ante el conteo de votos

La agrupación Renovación Popular, que postula a la Presidencia de la República a Rafael López Aliaga, hizo un llamado a las fuerzas políticas para actuar como un frente unido ante el conteo de votos que se viene desarrollando.

"Hacemos un llamado a las fuerzas políticas que verdaderamente defendemos la democracia, para actuar como un frente unido en estos momentos de incertidumbre ante un conteo de votos que no reflejaría la voluntad popular", indicaron.

ACTAS ELECTORALES

El conteo de votos ubica a López Aliaga en el tercer lugar, segunda va Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y tercero Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), cuando ya se han contabilizado más del 94 % de las actas electorales.

Por otro lado, dirigentes de Renovación Popular dijeron que se reunieron con el equipo técnico de Fuerza Popular, para abordar las "presuntas irregularidades" que se observaron en el reciente proceso electoral realizado por la ONPE.