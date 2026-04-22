El misterioso tiburón blanco que habita en el mar peruano y sorprende a científicos

Un tiburón casi completamente blanco marca un descubrimiento único a nivel mundial. Extraña especie de tiburón es registrada en el mar peruano por especialistas.

El mar peruano alberga numerosos misterios y una gran diversidad de especies, muchas de ellas únicas en el mundo. En ese contexto, investigadores del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) informaron sobre el hallazgo de una especie poco común en nuestras costas.

Se trata del tiburón conocido como “gatita”, correspondiente a la especie Notorynchus cepedianus, un ejemplar que destaca por sus características particulares y que representa un importante aporte para el conocimiento del ecosistema marino peruano.

TIBURÓN BLANCO PERUANO

Para la bióloga Fabiola Zavagala, esta especie es única, siendo muy llamativa por su color muy impactante. “No se debe a un caso de albinismo, sino de una condición genética denominada leucismo, que provoca la ausencia de melanina en el cuerpo", indicó.

Asimismo este hallazgo fue reportado científicamente ya que es uno de los únicos ejemplares a nivel mundial totalmente blanco. “Hace muchos años se encontró otro ejemplar en California, pero tenía ciertas manchas normales. Este fue el primero casi totalmente blanco”, agregó.

EL TIBURÓN BALLENA

Otra especie particular hallada en el mar peruano fue el neonato del tiburón ballena, considerado el pez más grande del mundo, capaz de alcanzar hasta 20 metros de longitud.

A pesar de su imponente tamaño, esta especie es inofensiva para el ser humano, ya que se alimenta de microcrustáceos mediante un proceso de filtración del agua. Además, se encuentra protegida por ley, por lo que está prohibida su pesca y comercialización.