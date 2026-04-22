Piero Corvetto: expertos analizan su futuro tras renunciar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Tras los últimos acontecimientos relacionados con presuntas irregularidades en la gestión de las Elecciones Generales 2026 por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se ha puesto en cuestionamiento la transparencia y credibilidad del proceso electoral, llegando incluso a ser calificado como fraudulento por algunos sectores.

Asimismo, la renuncia de Piero Corvetto ha generado opiniones divididas, ya que mientras algunos consideran que debería asumir responsabilidades por las presuntas irregularidades, otros sostienen que su salida forma parte del proceso de esclarecimiento de los hechos.

SU RENUNCIA SE VENÍA A VENIR

Para un analista político, esta situación ha generado una desconfianza generalizada en la población, y consideró que la salida de Piero Corvetto era una medida lógica frente a la crisis. “Este tipo no podía estar un día más al frente de un organismo que lo ha ensuciado y que lo ha liquidado, generando una sombra horrible en las elecciones y una desconfianza total que va a polarizar más los ánimos”, indicó Delgado.

Además, Wilber Medina, abogado de Rafael López Aliaga, agregó que la renuncia fue más un acto forzado que por voluntad y dignidad. “Vaya, vienen por mí, ya me han descubierto, saben las maldades que he hecho y mejor me voy; creo que en los próximos días se van a revelar hechos muy graves de la conducta de Corvetto frente a la ONPE”.

UN PAÍS DIVIDIDO

Muchas personas aseguran haber sido afectadas en su derecho al voto y exigen una pronta solución; sin embargo, también se hace un llamado a la conciencia de que no solo ellos han sido perjudicados, sino todos los ciudadanos que participaron en el proceso electoral. “Las personas que reclaman su derecho a voto tienen que ser conscientes de que hay más de 23 millones que han votado regularmente y a esas personas no se les puede anular el voto así nomás”, agregó Delgado.

Por otro lado, se ha cuestionado la facilidad con la que algunos funcionarios renuncian a sus cargos, especialmente cuando se trata de responsabilidades en el ámbito público. No obstante, según Medina, no es posible retener a una persona en un puesto en contra de su voluntad. “No se puede mantener a ninguna personas arraigado a un lugar que no desea, eso atenta contra el derecho a la libertad laboral”.