Invierno en Perú sería más cálido de lo normal por persistencia del Niño Costero, según ENFEN

El invierno en Perú podría ser más cálido de lo normal por la persistencia del Niño Costero, que se extendería hasta 2027 y se intensificaría entre junio y julio.

El invierno en Perú podría presentar temperaturas más altas de lo habitual debido a la persistencia del Fenómeno del Niño Costero, que según el ENFEN podría extenderse hasta el 2027 e intensificarse entre junio y julio de este año.

El calentamiento del mar frente a la costa peruana ya viene generando cambios en el clima, principalmente un incremento en las temperaturas. El ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas explicó que existe una alta probabilidad de un evento de El Niño tanto a nivel global como en la costa de Sudamérica.

Este fenómeno no solo eleva el calor, sino que también podría provocar lluvias en la costa norte y alterar el comportamiento de ríos y especies marinas. Sin embargo, en esta época del año, el impacto más evidente sería el aumento de las temperaturas.

Especialistas advierten que el otoño e invierno serían más atenuados de lo normal. En ciudades como Lima, donde usualmente se registran temperaturas cercanas a los 15 °C en invierno, estas podrían elevarse hasta los 17 o 18 °C debido al calentamiento del mar.

RECOMENDACIONES

Además, se prevé que el pico del calentamiento ocurra entre junio y julio, mientras que hacia finales de año podría consolidarse un evento de El Niño a nivel global, lo que reforzaría sus efectos en el país. Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones frente a posibles cambios bruscos en las condiciones climáticas.