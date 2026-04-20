Policía detiene a banda dedicada a extorsionar trabajadores en Lima Sur

Tras un exitoso operativo policial, se logró la detención de un grupo de presuntos extorsionadores pertenecientes a una banda criminal dedicada al cobro de cupos a trabajadores de construcción civil.

Entre los intervenidos se encuentra Héctor Paucar de la Cruz, un sujeto conocido con el alias de “Mascarita”, quien operaba en Lima Sur junto a otros integrantes de la organización, ofreciendo supuesta “seguridad” a sus víctimas a cambio de pagos ilegales.

POLICÍAS IDEARON PLAN PARA CAPTURARLO

La intervención fue realizada por agentes de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Dirincri, quienes se hicieron pasar por obreros de construcción civil como parte de la estrategia para ejecutar el operativo. “Como era día de pago, presumíamos que iba a venir; hemos estado desde la madrugada; cerca del mediodía, este sujeto se ha aproximado al lugar y ha recibido el dinero”, indicó el coronel de la PNP, Juan Carlos Montufar.

El detenido contaba con un amplio prontuario criminal vinculado principalmente al delito de extorsión. Además, amenazaba a los trabajadores para imponer a personas de su conveniencia en distintas obras de construcción civil.

CONTABA CON ANTECEDENTES

Asimismo, según lo declarado por el coronel Montufar, el detenido ya contaba con antecedentes criminales desde años anteriores. “En el año 2019 ha sido intervenido en el distrito de Surquillo, incautando armas de fuego, mensajes extorsivos, dinero que habría recibido por parte de la víctima, encontrándose pendiente en carpeta fiscal”, manifestó.

Por otro lado, las autoridades no solo lograron incautar el dinero obtenido al momento de su captura, sino también montos provenientes de presuntas extorsiones anteriores. “Estos 200 soles que son producto de la incautación y de la exigencia de dinero, pero el resto de dinero de 2000 soles es por lo que vamos tomando conocimiento, producto de la exigencia extorsiva de dinero que venía este sujeto realizando”, concluyó Montufar.