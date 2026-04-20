¡Golpe al bolsillo! Precios en mercados no dejan de subir

Cada día, realizar las compras de la canasta básica familiar se convierte en una tarea más complicada para muchas amas de casa, debido al constante incremento de precios en los mercados, lo que afecta directamente la economía del hogar.

La situación económica del país ha cambiado a raíz de los últimos acontecimientos, impactando especialmente a quienes acuden diariamente a los centros de abasto, donde deben ingeniárselas para encontrar productos a precios accesibles y poder sostener el presupuesto familiar.

AUMENTO DE PRECIOS

Un equipo de Panamericana Televisión consultó a diversas amas de casa sobre cómo han variado los precios y el consumo en sus compras familiares. “Antes con 30 soles, y cocinaba para dos; ahora es con 40 o 45, ya ni saco mi cuenta”, indicó madre de familia.

Uno de los productos en los que más gastan las amas de casa es el pollo, cuyo precio ha mostrado variaciones en los últimos días. Asimismo, señalan que la economía ya no es la de antes. “En pollo gasto más o menos unos 250 soles para todo el mes; ya no es lo mismo (la economía), ha cambiado bastante”, agregó otra ama de casa.

PRECIO DE PESCADO EN AUMENTO

Asimismo, el comer pescado se ha vuelto un privilegio para algunos, ya que sus precios últimamente son muy elevados. “Los precios del pescado están caros; el filete, por ejemplo, está de 80 a 100 soles”, manifestó la compradora recurrente. Esto no solo ha afectado a hogares, sino también a negocios. “Ha subido un 30% más; la gente, muy aparte de que está con esto de las elecciones, está en recesión, estamos en incertidumbre”, agregó la vendedora de restaurante.