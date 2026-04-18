Elecciones 2026: JNE calcula que en la quincena de mayo se tendrían resultados de la primera vuelta

En amplia entrevista con RPP, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, dijo que los resultados de los comicios generales del 12 de abril se conocerían la quincena del próximo mes de mayo.

“Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta electoral”, sostuvo la funcionaria Clavijo Chipoco.

Señaló también que el plazo considera la revisión de las actas observadas, cuya etapa inicial está a cargo de 60 Jurados Electorales Especiales (JEE). Destacó que el 10% de actas observadas ya tiene pronunciamiento de los JEE.

RECUENTO DE VOTOS

"Tenemos previsto culminar la etapa inicial de las actas observadas, porque de cara a una eventual segunda vuelta debemos tener claridad sobre qué organizaciones políticas podrían optar por la segunda vuelta", expresó.

Finalmente, explicó que en aquellos casos en los cuales no es viable un pronunciamiento oficial respecto al caso de una acta observada, se irá a un recuento de votos, cuyas audiencias se iniciarán el próximo lunes, 20 de abril.