¿Eres estudiante? Postula al voluntariado de Reniec 2026: requisitos y cómo inscribirte

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la primera convocatoria del Programa de Voluntariado de la Identificación 2026 para estudiantes técnicos y universitarios, entre los 18 y 25 años, que deseen apoyar en la atención y orientación a los ciudadanos respecto a los servicios que brinda la entidad registral.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 23 de marzo hasta el 24 de abril de 2026. Para ello, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos y conocer las tareas que realizarán. A continuación, se detallan los beneficios que ofrece el Reniec a los voluntarios, así como sus funciones y el proceso de inscripción.

TAREAS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA IDENTIFICACIÓN 2026

Además de informar y orientar a los ciudadanos, los voluntarios de Reniec se encargarán de asistir y facilitar el acceso a los peruanos que requieren atención preferencial en las agencias de la entidad, como a adultos mayores, personas con discapacidad y gestantes.

Otra de las tareas que deberán cumplir será apoyar a los ciudadanos en el uso de herramientas tecnológicas para realizar trámites como renovación, duplicado de DNI, actualización de datos, entre otros. Asimismo, participarán en las campañas de difusión y captación del Programa de Voluntariado de la Identificación que organice la entidad.

En cuanto a los beneficios, Reniec ofrece oportunidades de desarrollo personal y profesional. Los voluntarios accederán a formación, capacitación y obtendrán el certificado correspondiente. También contarán con facilidades para asistir a eventos gratuitos organizados por la entidad, recibirán reconocimiento en caso de desempeño destacado y obtendrán una constancia de participación en el programa.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIO EN RENIEC?

Los ciudadanos que deseen cumplir con la labor de voluntario deben seguir las siguientes condiciones:

• Tener entre 18 y 25 años.

• Ser estudiante universitario o de instituto superior.

• No contar con antecedentes penales, policiales ni judiciales por delitos cometidos en contra de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, contra el patrimonio, lesiones graves, exposición de personal al peligro o secuestro.

• No haber sido retirado de ningún programa de voluntariado.

HORARIO Y CÓMO INSCRIBIRSE EN EL VOLUNTARIADO DE RENIEC

La entidad registral informó que el horario que debe cumplir el voluntario será de 4 horas continuas una vez a la semana. Los turnos se coordinarán con el centro de atención donde el voluntario prestará apoyo.

Para postular, los interesados deben de ingresar a este ENLACE (https://www.gob.pe/institucion/reniec/campa%c3%b1as/63007-programa-de-voluntariado-de-la-identificacion), que estará disponible hasta el 24 de abril, completar el formulario con sus datos personales tal como aparecen en su DNI, registrar su número de contacto, su correo electrónico y la demás información que solicita Reniec.