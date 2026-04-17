MIDAGRI lanza oficialmente el IV Salón del Queso Peruano 2026 con más de 50 variedades

Con el objetivo de fortalecer la ganadería lechera y posicionar al Perú como referente en la producción quesera de alta calidad, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunció el lanzamiento oficial de la cuarta edición del Salón del Queso Peruano 2026, que reunirá a más de 170 productores de todo el país y más de 50 variedades de queso. El evento se realizará del 21 al 24 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima, con cerca de 200 stands dedicados a la venta de quesos.

Participarán queseros artesanales de regiones como Cajamarca, Arequipa, Amazonas, Puno, Junín, Cusco, La Libertad, Áncash, Huánuco y Pasco, quienes presentarán más de 50 variedades de queso, diferenciadas por su aroma, textura, color y características propias.

Durante los cuatro días del evento se presentarán cerca de 200 stands con lo mejor de la producción quesera artesanal, proveedores tecnológicos, derivados lácteos y propuestas para maridaje, consolidándose como la principal vitrina del queso peruano.

Esta edición incorporará propuestas innovadoras que integran insumos regionales, reflejando la diversidad y creatividad de la producción nacional. Entre ellas, destaca el queso campeón del Concurso Nacional 2025, “Ternura Negra”, elaborado en Ayacucho con maíz morado.

Asimismo, participará la Asociación Perla del Paraíso, de La Libertad, reconocida con dos medallas de oro en la Expo Queijo Brasil 2024, con variedades como queso tipo suizo y andesano. También se presentarán innovaciones como el queso Tilsit revestido con café y el queso fresco con muña y miel.

El Salón ofrecerá una experiencia integral que incluirá rueda de negocios, sala de cata y maridaje, demostraciones gastronómicas, talleres especializados, charlas técnicas y presentaciones culturales. Además, contará con el espacio “QuesoKids”, dirigido a niños, donde aprenderán sobre la elaboración y consumo de este producto.

Como parte de la programación, el viernes 22 de mayo se realizará el Concurso Nacional del Queso, con la participación de 90 productores ganadores de concursos macrorregionales. También estarán presentes los ganadores del Concurso Nacional de Tablas de Quesos “Quesarte 2026”, quienes realizarán demostraciones en vivo.