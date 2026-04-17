Ciudadanos se congregan en exteriores del Jurado Nacional de Elecciones

A raíz de la incertidumbre por los resultados de las Elecciones Generales 2026, numerosos ciudadanos han alzado su voz de protesta alegando un presunto fraude y se han congregado en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El grupo de manifestantes se reunió en los alrededores de la sede ubicada en Jesús María, expresando su rechazo a la forma en que se viene desarrollando el proceso electoral iniciado el domingo 12 de abril.

SOLICITAN QUE SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS

El principal motivo de esta protesta es exigir una auditoría al sistema de conteo utilizado por la ONPE, así como una revisión exhaustiva de todo el proceso electoral, el cual, según los manifestantes, ha presentado irregularidades desde su inicio.

La mayoría de los manifestantes serían seguidores del candidato Rafael López Aliaga, quien, desde el inicio de las incidencias registradas durante el fin de semana, ha sostenido la existencia de un presunto fraude electoral y ha señalado que no reconocerá los resultados.

CIUDADANOS SE MANIFIESTAN

Una de las manifestantes cuestionó el rápido ascenso en las votaciones del candidato Roberto Sánchez y aseguró que se estaría intentando burlar de la ciudadanía. “Ponen los números que les convienen y suben al señor Sánchez; si iba séptimo, ¿cómo va a estar segundo? No hay lógica, nosotros somos seres inteligentes y nos están agarrando de tontos”, manifestó.

Por otro lado, mostraron indignación por no sentir que su voto era respetado. “Nosotros tenemos un derecho único a la democracia y lo único que queremos es un voto, quiero que mi voto valga, que sea único, que no lo distorsionen y que no lo pisoteen”, indicó otra manifestante.