¡Nuevo atentado! Asesinan a conductor de ‘El Moradito’

La violencia en el sector transporte no da tregua. En menos de 24 horas, tres choferes fueron atacados a balazos en Lima, en hechos vinculados a las extorsiones que afectan a las empresas de transporte y que ponen en riesgo constante a sus trabajadores.

En esta ocasión, se registró un asesinato en el sector de Barrios Altos. La víctima fue Óscar Muchavalle (70), conductor de la empresa “El Moradito”, quien fue atacado a balazos dentro de su unidad mientras guardaba el vehículo.

El hecho ocurrió en la cuadra 2 de la calle Huari, donde las autoridades encontraron 11 casquillos de bala en el interior del vehículo, evidenciando la violencia del ataque que terminó con la vida del conductor.

LAMENTAN LA MUERTE DE SU COMPAÑERO

Compañeros de Óscar quedaron desconcertados por lo sucedido, quienes alegan que él era una persona tranquila. “Dicen que le ha caído una bala perdida al compañero; si lo conocía, él era una persona tranquila”, indicó transportista.

Asimismo, los representantes de la empresa aseguraron no haber recibido amenazas ni mensajes de extorsión previos, lo que genera mayores dudas sobre las causas del atentado. Esta situación también ha incrementado el temor entre los transportistas. “Primera vez (atentado) en el moradito; este hace una ruta corta”

VECINOS TEMEN POR SUS VIDAS

Los vecinos de la zona lamentaron lo ocurrido y expresaron su preocupación por la seguridad en el sector, especialmente por la de sus hijos, quienes utilizan el transporte público de manera constante. “Porque prácticamente a los morados suben todos los niños (...), nos da miedo mandar a los chicos al colegio”, declaró una vecina de la zona.

Por otro lado, la empresa no ha detenido sus operaciones a pesar de lo sucedido. “No, si están pasando normal, yo uso eventualmente el moradito, pero no he visto que haya menos carro”, concluyó otra vecina.