Reniec informa que hay más de 526 mil DNI pendientes de recojo a nivel nacional

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viene trabajando de manera activa en diferentes regiones del Perú para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) para garantizar la identificación ciudadana. A pesar de ello, varios ciudadanos aún no recogen su documento. Son más de 526 mil DNI de mayor de edad pendientes de recojo a nivel nacional, informó la entidad.

Reniec convoca a los usuarios que realizaron su trámite a acudir a la agencia que seleccionaron como punto de entrega para recoger su documento. En ese sentido, la entidad recuerda que este documento es esencial para ejercer sus derechos ciudadanos, realizar diversos trámites civiles, comerciales, judiciales, administrativos y participar en procesos electorales.

STOCK DE DNI PENDIENTES DE RECOJO

La entidad informa aún mantiene un stock de DNI de adulto pendientes de recojo ascendente a 526 mil documentos y que, los departamentos con mayor cantidad son Lima, La Libertad, Piura y Arequipa. Asimismo, indica que los ciudadanos deben de realizar el recojo de su documento con anticipación para mantenerse debidamente identificados.

REVISA SI EL DNI SE ENCUENTRA LISTO PARA EL RECOJO

Los ciudadanos pueden verificar si su DNI se encuentra listo para el recojo en este ENLACE (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm ). Ellos deben elegir entre la opción ‘Consulta por DNI” o “Consulta por número de solicitud”. Después, colocar su número de documento o solicitud y dar clic en consultar.

El sistema mostrará el nombre completo del ciudadano que realizó el trámite, la fecha en que lo hizo y oficina donde lo efectuó o seleccionó vía web. Además, indicará el porcentaje de avance del trámite. Si aparece al 100% significa que el DNI ya está impreso y listo para su entrega.

RENIEC INFORMA QUE CUENTA CON MÁS DE 450 AGENCIAS DISPONIBLES PARA ENTREGA DE DNI

Reniec informa cuáles son las agencias habilitadas en diferentes partes del país para el recojo de DNI y expone sus horarios de atención regular para abril de 2026 a través de este ENLACE (https://www.gob.pe/institucion/reniec/campa%C3%B1as/119923-horarios-reniec-ampliados-hasta-el-dia-de-las-elecciones ). En las oficinas registrales de Reniec atienden en un turno de 08:45 a.m. a 16:45 p.m., en las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) de 08:45 a.m. a 16:30 p.m. y en los centros Mac en horarios diferenciados.

La institución recomienda a los ciudadanos que antes de acudir a las oficinas verifiquen previamente los horarios de atención y el estado de su trámite AQUÍ (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm ) antes de acudir a una oficina. También sugiere organizar con anticipación los trámites vinculados al DNI.

RENIEC PIDE CUIDAR EL DNI

La entidad exhorta a los ciudadanos a cuidar su DNI para garantizar su derecho a la identidad y acceder a diversos servicios como de salud, educación, entre otros. Además, advierte que la pérdida del DNI puede conllevar a que terceros utilicen sus datos para realizar estafas, suplantación de identidad o compras en línea fraudulentas. Por ello, destaca la importancia del documento y recomienda no extraviarlo.