Voto de Confianza: premier Arroyo asegura que “La recuperación de la seguridad” es una prioridad

Desde las 10 de esta mañana, el premier Luis Arroyo Sánchez y el Gabinete Ministerial se presentan ante el Pleno del Congreso de la República, para exponer la política general del Ejecutivo y luego solicitar el Voto de Confianza,

El su discurso, el funcionario indicó, entre otros temas, que la seguridad es una prioridad, y que ya se inició la entrega de subvenciones dirigidas a los huérfanos de personas fallecidas a consecuencia de la criminalidad en el país.

INSEGURIDAD CIUDADANA

“La recuperación de la seguridad es nuestra prioridad, somos conscientes que la inseguridad ciudadana es la mayor preocupación que hoy agobia a todas las familias peruanas, por eso estamos trabajando” señaló.

“Entendemos profundamente el miedo y la desesperación instalados en las calles a nivel nacional, por ello, ese es el eje central de nuestra agenda”, agregó el titular de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM).