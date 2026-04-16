Renzo Reggiardo pide esperar investigaciones sobre presunto fraude electoral

A raíz de los recientes acontecimientos en la contienda electoral, donde diversos sectores vienen calificando el proceso como presunto fraude, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que se mantendrá atento al conteo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, solicitó que el proceso sea investigado a fin de esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades que, según indicó, habrían perjudicado al candidato Rafael López Aliaga.

POSIBLE FRAUDE ELECTORAL

Esta situación ha llevado al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a mantenerse atento a lo que ocurra en las últimas horas del proceso, asegurando que seguirá de cerca el desarrollo de los acontecimientos. “Vamos a estar alerta como Municipalidad Metropolitana de Lima de todo lo que falta procesar en este tan enrarecido y desconcertante proceso electoral”.

Además, pidió que todo sea investigado para evitar una posible suposición de fraude. “Yo no voy a hablar de fraude por ahora, por eso estoy advirtiendo que lo que tendría que suceder es lo que ya adelanté respecto a la segunda vuelta; sin embargo, las investigaciones determinarán si hubo fraude o no”, agregó.

NO COMPARTE LO DICHO POR LÓPEZ ALIAGA

Por otro lado, indicó que no comparte la postura de Rafael López Aliaga, aunque manifestó respeto por su posición. “Yo no voy a compartir ni a no compartir, no me voy a expresar en ese aspecto, no tengo una opinión que es una opinión de un partido político que es un candidato y lo respeto”, concluyó Reggiardo.