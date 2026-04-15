José Samamé: exfuncionario de la ONPE fue liberado tras permanecer 48 horas detenido

Este mediodía, José Samamé, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, fue liberado tras permanecer 48 horas detenido. Se retiró del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) sin declarar a los medios de comunicación.

El representante de la Fiscalía dispuso que las investigaciones, sobre los problemas registrados durante los comicios generales, continúen con el exfuncionario en libertad, y que sea citado cuando se requiera la ampliación de su declaración.

ACTOS FUNCIONALES

El último lunes, Samamé Blas fue detenido por la Policía Nacional por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. La captura se produjo minutos después que el exgerente presentara su carta de renuncia al cargo.

Según la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, que detuvo al exfuncionario, "la acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley, como parte de la lucha contra la corrupción" que desarrolla esa oficina.