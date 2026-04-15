La nueva conformación del Congreso tras las Elecciones 2026

Los resultados de las Elecciones Generales 2026 se vienen actualizando de manera constante, permitiendo a los ciudadanos conocer no solo quién será el nuevo presidente, sino también la conformación del Congreso de la República.

Estas cifras pueden ser consultadas a través de la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde se observa una tendencia preliminar que ubicaría a Fuerza Popular como la principal fuerza en el Congreso, seguido por Renovación Popular.

CONFORMACIÓN DEL CONGRESO

Estos resultados han generado incertidumbre y polémica, ya que algunos de los actuales candidatos presidenciales también figuran entre los posibles integrantes del Congreso. En ese contexto, Jorge Marticorena señaló que este podría convertirse en uno de los congresos más cuestionados de la historia “Vamos a tener el peor del que tenemos ahora, por la confrontación y lucha ideológica que ya estamos viendo que se dará en el Senado”, sostuvo.

Asimismo, Edgar Raymundo, integrante del Bloque Democrático, señaló que la diversidad de posturas hará que el nuevo Congreso sea altamente fragmentado. “Va a ser un parlamento bastante fraccionado, incluso con posiciones distintas”, agregó.

A LA ESPERA DE MÁS RESULTADOS

Por otro lado, aún se espera que la ONPE culmine el conteo de votos, lo que permitirá conocer con mayor precisión a los próximos integrantes del Congreso.