VMT: Retienen y agreden a presunto delincuente tras intento de robo a menor

Indignados por el intento de asalto a una menor de edad con un arma blanca, vecinos de la zona intentaron hacer justicia por sus propias manos y quisieron linchar al presunto delincuente tras su accionar.

Según testigos, fueron tres los sujetos que interceptaron a la menor con la intención de robarle. Sin embargo, la rápida reacción de la víctima permitió alertar a los vecinos, quienes salieron en su defensa.

Tras el hecho, dos de los implicados lograron escapar, mientras que uno fue retenido por los residentes, quienes, en medio de la indignación, intentaron agredirlo por el ataque cometido contra la menor.

VECINOS INDIGNADOS POR LA DELINCUENCIA

La delincuencia ha provocado la indignación de los vecinos, quienes alegan que es una constante en la zona; por eso muchos de ellos deciden hacer justicia con sus propias manos. “Han venido de la parte de arriba un grupo de población siguiendo a los delincuentes; eran tres, pero solo lograron atrapar a uno. Entonces acá se ha amontonado la gente y han querido linchar porque ya están cansados de tanta delincuencia”, indicó vecina de la zona.

Además, se responsabilizó a la policía de no tomar cartas en el asunto y siempre estar ausente en momentos de peligro. “Lamentablemente, la policía siempre llega tarde y lo han amarrado en el poste (al delincuente)”, sostuvo.

MAYOR SEGURIDAD EN LA ZONA

Por otro lado, tras este suceso, los vecinos de la zona exigen mayor presencia de la Policía, especialmente durante las noches, cuando se registra un mayor nivel de inseguridad. “Ya estamos mal, espero que el nuevo presidente que salga nos dé la seguridad que necesitamos porque ya no podemos ni salir”, declaró otra vecina.