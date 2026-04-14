Empresa Galaga SAC enfrentará acciones legales por retraso en distribución electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que tomará medidas legales contra la empresa Galaga SAC debido a las demoras en la entrega del material electoral durante las Elecciones Generales 2026.

Este hecho generó serios retrasos en la instalación de las mesas de sufragio, afectando el proceso de votación de miles de electores. Como consecuencia, se presentaron diversas denuncias contra la ONPE y se dispuso la ampliación de la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril.

FUNCIONARIOS IMPLICADOS

Asimismo, el especialista José Manuel Villalobos señala una presunta deficiencia en la gestión de Piero Corvetto para controlar la situación, además de posibles responsabilidades de funcionarios de la ONPE que estarían implicados en las fallas del proceso. “Hay varios funcionarios de la ONPE que estarían implicados en el problema que se suscitó; Piero Corvetto no puede controlar todo el proceso electoral a nivel nacional (...)”, sostuvo.

Además, indicó que se debería haber asignado a distintas oficinas para llevar un mejor control. “Para eso las funciones de la ONPE se descentralizan en oficinas descentralizadas; estas tienen un jefe que se encarga de todas las funciones de la ONPE en un territorio”, agregó.

EMPRESA IMPLICADA SE PRONUNCIA

Tras esta serie de acusaciones, la empresa Galaga SAC se pronunció y rechazó cualquier tipo de responsabilidad en los hechos. “Rechazamos cualquier tipo de afirmación que pretenda atribuir de manera exclusiva a nuestra empresa las dificultades presentadas; han generado un impacto negativo en la imagen y reputación de la empresa”, indicaron.