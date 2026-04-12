Piero Corvetto: “No se logró entregar material electoral a 15 locales en Lima”

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reconoció que no se logró entregar material electoral a 15 locales de votación en Lima, lo que impidió la instalación de 211 mesas de sufragio. Esta situación afectó a aproximadamente 63,300 electores durante la jornada electoral.

Corvetto ofreció disculpas públicas tanto a nivel personal como institucional por lo ocurrido, señalando que el incidente generó dificultades para que miles de ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto. El titular de la ONPE también rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto fraude o afectaciones de mayor magnitud.

“Se han afectado 211 mesas y se ha afectado a 63 mil personas”, afirmó. Destacó que, a nivel nacional, el proceso electoral se desarrolló con normalidad, ya que se logró instalar el 99.8% de las 92,012 mesas de sufragio previstas.

DISTRITOS AFECTADOS

El titular de la ONPE detalló que en total 211 mesas no pudieron instalarse, concentrándose principalmente en los locales de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde no llegó el material electoral a tiempo, por lo que no se pudo aperturar las mesas de sufragio para que los electorales puedan ejercer su derecho a voto.