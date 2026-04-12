Rafael López Aliaga denunció penalmente a jefe de ONPE por deficiencias durante jornada electoral

El representante de Renovación Popular acusó a Piero Corvetto por presunta omisión de funciones, por las fallas operativas que afectaron el normal desarrollo de la votación.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga presentó una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por presunta omisión de funciones por las deficiencias durante la jornada electoral.

Entre otros, el representante de Renovación Popular denunció fallas operativas que afectaron el normal desarrollo del proceso, dificultades en la distribución del material electoral; llegaron tarde o fueron entregados el mismo día de la elección.

CONDUCTA OMISIVA

Eso motivó que las mesas de sufragio en Lima y el Callao se instalaran con varias horas de retraso, motivando que los ciudadanos que fueron a cumplir muy temprano con su deber cívico se retiraran a sus domicilios sin votar, cansados de tanto esperar.

Finalmente, López Aliaga indicó que esta situación configuraría una conducta omisiva, al no cumplir con las funciones inherentes a su cargo de jefe de la ONPE. Además, el exburgomaestre dijo que podría existir el delito de perturbación del proceso electoral.