Sismo de magnitud 4,0 remeció esta tarde Callao, según IGP

Cuando miles de ciudadanos acudían a las urnas, un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 12:12 horas, a 11 kilómetros al oeste del Callao.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 61 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

MOCHILA DE EMERGENCIA

Asimismo, la entidad recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

La mochila debe incluir artículos de higiene, botiquín de primeros auxilios, dinero en efectivo: de preferencia monedas, ropa de abrigo, alimentos no perecibles, etc.