Elecciones 2026: Policía despliega intensos operativos para asegurar que se cumpla la "Ley Seca"

Esta noche, la Policía Nacional desplegó operativos en todo el país, que continuarán hasta el lunes 13 de abril, para asegurar que se cumpla la "Ley Seca", que prohíbe la venta y compra de licor durante el fin de semana por las elecciones generales.

"El objetivo de esta disposición es garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público, contribuyendo a que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y responsabilidad", indicó la policía en un comunicado.

RESTRICCIÓN SANCIONABLE

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional recordaron que el incumplimiento de esta restricción es sancionable: quienes vulneren la disposición se exponen a multas de al menos 3 390 soles (equivalentes a unos 1 000 dólares), informa Andina.

Asimismo, los establecimientos que incumplan la norma podrán ser clausurados e inhabilitados. Por último, exhortan a la ciudadanía a respetar las disposiciones establecidas y a contribuir al desarrollo de unas elecciones ordenadas y en paz.