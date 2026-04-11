¡Ejemplo ciudadano! Adultos mayores llegan a las urnas

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, los adultos mayores se convierten en un ejemplo de compromiso ciudadano en esta jornada electoral. Aunque no están obligados a votar, muchos acuden convencidos de aportar con su participación al cambio del país.

Muchos de ellos superan los 70 años, edad a partir de la cual el voto es opcional; sin embargo, muestran firmeza y responsabilidad al acudir a las urnas y ejercer su derecho, marcando así un ejemplo para otros ciudadanos.

EJEMPLO A SEGUIR

Una voluntad que no solo refleja el compromiso con el deber cívico, sino también la preocupación por la situación que atraviesa el país. “Yo tengo 90 años, aunque yo ya no debo votar, pero voy a ir”, indicó una ciudadana.

Además, todos ellos coinciden en que, a través de su voto, pueden contribuir a mejorar la situación del país. “Pero si voy a votar, quiero que el Perú mejore, que esté en otras condiciones; mira cómo estamos”, manifestó otra ciudadana.

EN BUSCA DEL CAMBIO

Para este sector de la población, el voto no solo es un derecho, sino también una responsabilidad con las nuevas generaciones para construir un mejor país. “Yo voy a votar porque quiero el cambio, tengo la esperanza de que se cambie, porque tengo nietos y hay una juventud detrás que necesita vivir bien y tranquilo”, indicó otra ciudadana.

Por otro lado, esperan que la persona elegida esté debidamente preparada y sea capaz de guiar al Perú de manera adecuada. “Tienen que ser personas preparadas, zapatero a tu zapato”, concluyó una ciudadana.