¡Atención conductores! Avenida Arequipa estará abierta por jornada electoral

La ciclovía dominical será suspendida para facilitar el tránsito durante las Elecciones Generales 2026.

Una de las avenidas más importantes y transitadas de la capital, la Avenida Arequipa, estará habilitada para el tránsito vehicular este domingo 12 de abril debido a las Elecciones Generales 2026.

La vía, que conecta el Centro de Lima con Miraflores y que habitualmente es destinada los domingos a actividades deportivas, será la excepción este fin de semana con el fin de facilitar la movilización de los ciudadanos durante la jornada electoral.

AVENIDA AREQUIPA DISPONIBLE

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que dispuso la suspensión de la ciclovía recreativa en la Avenida Arequipa, con el objetivo de priorizar el libre tránsito y la fluidez vehicular durante una jornada en la que miles de ciudadanos acudirán a cumplir con su deber cívico en las Elecciones Generales 2026.

Asimismo, la circulación del transporte público que usualmente es restringida en esta vía los domingos estará habilitada, facilitando así el desplazamiento de los votantes hacia sus centros de sufragio, especialmente para aquellos que deben trasladarse largas distancias desde sus viviendas.

HORARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Los servicios de transporte público operarán con normalidad y contribuirán al traslado de más de 11 millones de limeños y chalacos hacia sus respectivos locales de votación durante las Elecciones Generales 2026. A continuación, se detallan los horarios en los que funcionará el servicio.

-Línea 1 del Metro de Lima: Desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., con un total de 350 carreras, lo que representa 96 viajes adicionales respecto a un domingo regular.

-Línea 2 del Metro de Lima: funcionará en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., con 290 carreras programadas para atender la demanda prevista.

-El Metropolitano: los servicios regulares A, B y C operarán entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m.; el Expreso 1 funcionará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que el Expreso 5 lo hará de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Los buses alimentadores estarán disponibles hasta las 11:00 p. m., y el servicio nocturno Lechucero operará con normalidad el viernes y sábado de 11:30 p. m. a 4 a. m.

-Corredores complementarios: brindarán servicio desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

-El servicio Aerodirecto operará sin variaciones.

-El transporte regular circulará desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda.