SMP: Autoridades realizan reconstrucción de crimen ligado al Tren de Aragua

Un lamentable hecho ocurrió en el distrito de San Martín de Porres, donde dos sujetos perpetraron el asesinato de un hombre en las instalaciones de un hotel. La víctima fue identificada como José Luis Rodríguez Campos, de nacionalidad venezolana.

Según las primeras investigaciones, el hombre habría sido asesinado por sus propios compatriotas y cómplices dentro de una habitación. Este crimen estaría vinculado a una red de extorsión y a disputas entre organizaciones criminales.

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

Durante la reconstrucción de los hechos, uno de los presuntos implicados en el crimen, identificado como Juan José Beseira (29), brindó mayores detalles sobre la víctima. “El (la víctima) tiene una chatarrería que utiliza para la venta de droga”.

Además, aseguró no haber participado en el crimen e increpó a las autoridades a que presenten pruebas en su contra. “No estuve en el hotel, que busquen las pruebas”, aseguró.

NEGÓ VÍNCULOS CON EL TREN DE ARAGUA

Por otro lado, alegó ser un ciudadano de bien con estudios profesionales, negando así cualquier vínculo con el "Tren de Aragua". “Tengo mis títulos, tengo mi certificado, tengo todo, yo soy estudiado, soy bachiller en ciencias”, concluyó.