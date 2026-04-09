Tres sujetos fueron detenidos por difusión de pornografía infantil: vendían material por redes sociales

La Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron un amplio operativo que permitió la detención preliminar de tres personas por el delito de pornografía infantil. Durante la intervención se allanó casas en Ate, Rímac y el Callao.

Los detenidos fueron identificados como César T., Ítalo S. y Jhon Á., quienes son investigados en procesos distintos por la presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil a través de redes sociales.

Trascendió que la operación forma parte de una acción simultánea contra una red internacional vinculada a la explotación sexual infantil, con integrantes no solo en Perú, también en países de Latinoamérica y Europa.

GRUPOS CERRADOS

Se incautaron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos celulares, laptops, tablets y tarjetas SIM, en los que se habría hallado material de abuso sexual infantil. Todo este contenido será sometido a peritajes especializados.

Se conoció que los implicados utilizaban grupos cerrados en aplicaciones como WhatsApp y Telegram, donde participaban aproximadamente 30 personas, entre nacionales y extranjeros, para compartir este material ilegal.