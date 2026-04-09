Lince reabre campo del complejo Mariscal Castilla con exhibición de exfiguras del fútbol peruano

La Municipalidad de Lince reabrió el campo sintético del Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla con una jornada deportiva gratuita que tuvo como principal atractivo un partido de exhibición con reconocidas exfiguras del fútbol peruano.

El evento reunió a exseleccionados y referentes del balompié nacional como Juan Manuel Vargas, Luis Guadalupe, José Luis Carranza y Jorge Amado Nunes, quienes volvieron a la cancha ante la presencia de vecinos del distrito.

Como antesala, se desarrolló un cuadrangular escolar donde participaron estudiantes de Lince, iniciativa que buscó promover el deporte desde edades tempranas y fomentar la competencia saludable.

La reapertura del campo formó parte de las acciones de la comuna para mejorar la infraestructura deportiva local y garantizar espacios adecuados para la práctica del deporte y la recreación.

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, destacó que la recuperación de este espacio apuntó a fortalecer la integración vecinal y promover estilos de vida saludables. “El deporte es una herramienta de transformación social y una oportunidad para impulsar el talento de nuestros niños y jóvenes”, señaló.

Con esta actividad, la municipalidad buscó consolidar al distrito como un espacio activo en la promoción del deporte y la convivencia ciudadana.