A cuatro días de las elecciones: ciudadanos se amanecen para recoger DNI en Reniec de Santa Anita

Para agilizar la entrega del documento y ante la gran afluencia de público, la entidad abrió más módulos de atención, pese a ello, las colas son largas y los ciudadanos exigen más rapidez.

Desde las 04:00 de la mañana, cientos de personas llegan hasta la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Santa Anita, para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Señalan que están enterados que pueden votar con su DNI vencido, pero como ya lo tramitaron y solo es cuestión de recoger, prefieren hacer la cola y participar en los comicios con su documento nuevo.

MÓDULOS DE ATENCIÓN

Para agilizar la entrega del documento y ante la gran afluencia de público, la sede del Reniec de Santa Anita abrió más módulos de atención, pese a ello las colas son largas y los ciudadanos exigen más rapidez.

Las personas saludan las acciones implementadas por la entidad para disminuir el tiempo de espera, pero señalan que aún es insuficiente, pues la afluencia de público va en aumento los últimos días.