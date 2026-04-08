ONPE reporta avance del 53% en capacitación de miembros de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha registrado un avance del 53 % en la capacitación de los miembros de mesa, una cifra menor a la esperada a pocos días de las Elecciones Generales 2026.

Estas capacitaciones se han desarrollado tanto de manera presencial como virtual, con el objetivo de facilitar el proceso y adaptarse a las condiciones de los ciudadanos. No obstante, persisten dudas sobre si este nivel de preparación será suficiente para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

SE ESPERA QUE SE TERMINE LA CAPACITACIÓN

Este proceso se viene retrasando, ya que la mayoría de peruanos no toman con seriedad el proceso electoral y esperan el último momento para capacitarse; así mismo indicó José Manuel Villalobos, experto en temas electorales. “El peruano siempre toma las decisiones a última hora, como definir su voto y seguramente en estos últimos va a terminar de capacitarse”.

Asimismo, hizo alusión a la poca complejidad de las labores de un miembro de mesa. “Además de que tampoco es muy difícil el procedimiento de instalación de las mesas de contar los votos; el tema es muy intuitivo”, aseguró.

CAPACITACIÓN AL MENOS A UN MIEMBRO DE MESA

Por otro lado, los miembros de mesa capacitados pueden apoyar y compartir el conocimiento entre los integrantes de cada mesa. “Esos más del 53% de miembros de mesa capacitados seguro abarcan a un número mayor de mesas; por lo tanto, con que haya al menos un miembro por cada mesa capacitado, va a poder aplicar lo aprendido con los otros miembros de mesa”, agregó Villalobos.

Por último, la responsabilidad de que este proceso electoral sea exitoso no solo depende de los organismos electorales, sino también del propio ciudadano. “La responsabilidad no está en los organismos electorales, es en el ciudadano en acudir a capacitarse, a instalar las mesas”, concluyó.