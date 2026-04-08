Nuevo control electoral: cédulas serán vigiladas por autoridades

La jornada de las Elecciones Generales 2026 será distinta a las anteriores, no solo por la gran cantidad de candidatos que buscan llegar al sillón presidencial, sino también porque, por primera vez, las autoridades custodiarán las cédulas de votación.



Esta medida responde a la modificación de la ley orgánica de elecciones aprobada por el Congreso de la República, que establece la conservación de las cédulas. De presentarse alguna irregularidad, estas podrán ser revisadas nuevamente.

MAYOR CONTROL DE LOS VOTOS

Según lo señalado por Enzo Elguera, abogado especialista en derecho electoral, las cédulas podrán ser contabilizadas nuevamente en caso de presentarse algún error material. “En este caso, esto queda como un resguardo y para casos que JNE identifique y ordene que en efecto haya algún tipo de verificación (...)”.

Asimismo, indicó que esto solo se aplicará en momentos muy necesarios. “(...) esto no es por cualquier observación, esto es con la finalidad de que no quepa duda respecto de algún error material que podría ser en este caso en el proceso electoral y la contabilidad del mismo”.

SOLO SE USARÁ EN MOMENTOS NECESARIOS

Por otro lado, este proceso no se realizará con todas las actas, sino solo en aquellas en las que haya alguna observación o impugnación. “Es justamente el acta o las actas observadas en una o más mesas de sufragio, únicamente aquella que evidencie una inconsistencia en la contabilidad, que puede ser un error básicamente material, y ellos van a poder corroborar si ha habido un mal conteo”, concluyó Elguera.