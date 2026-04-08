¡Evita contratiempos! ONPE pide consultar tu local de votación con tiempo

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, uno de los principales problemas que se presenta es la variación en los locales de votación, situación que en muchos casos ocurre sin que el ciudadano esté debidamente informado.
Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomienda a los ciudadanos verificar, con su DNI, el lugar asignado para emitir su voto, a fin de evitar contratiempos y poder cumplir con su deber cívico.
LOCALES DE VOTACIONES
En un recorrido realizado por un equipo de Panamericana Televisión para conocer si los ciudadanos están informados sobre su local de votación, se recogieron diversos testimonios, como el de una ciudadana que aseguró estar debidamente informada. “Lo tengo apuntado, ya lo busqué (...), estoy preparadísima, es que yo soy un poco tecnológica”, indicó entre risas.
Además, algunas personas no solo aseguraron conocer su local de votación, sino tener en claro a quién le darán su voto. “Estoy completamente segura (...), hasta con voto seguro, el único”, agregó otra ciudadana.
INFORMARSE ANTES DE VOTAR
Por otro lado, algunos ciudadanos aún prefieren informarse mejor sobre las propuestas de los candidatos, con el objetivo de emitir un voto consciente. “Todavía me falta leer muchas propuestas, analizar bien a los candidatos, pero obviamente emitiendo un voto responsable”, manifestó.