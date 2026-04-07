EsSalud salva visión de odontólogo tras extirpar tumor alojado en la base del cerebro

El paciente acudió al servicio de emergencia tras presentar fuertes dolores de cabeza, pérdida progresiva de la visión y caída del párpado derecho.

Un equipo médico del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud logró restablecer la visión de un odontólogo de 52 años, luego de practicarle una intervención quirúrgica para extirpar un tumor ubicado en la base del cerebro.

El paciente, identificado como José Carrillo, acudió al servicio de emergencia tras presentar fuertes dolores de cabeza, pérdida progresiva de la visión y caída del párpado derecho, lo que afectaba su desempeño laboral y sus actividades diarias. Tras ser evaluado, los especialistas diagnosticaron un tumor hipofisario con sangrado, condición que requería atención inmediata.

La intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario liderado por el jefe del Servicio de Neurocirugía, Elvis Rojas Amado, en coordinación con el médico del área de Otorrinolaringología, Mirek Fernando Marcos Quispe. El procedimiento se realizó mediante un abordaje por vía nasal para acceder al seno esfenoidal, seguido de la apertura de la duramadre y la extracción total del tumor.

De acuerdo con el especialista, la tumoración medía aproximadamente 2 por 2 centímetros y la operación tuvo una duración cercana a las tres horas. Los resultados fueron favorables, ya que el paciente recuperó la visión desde el primer día y presentó mejoría en la caída del párpado. Tras la cirugía, el paciente evolucionó de manera satisfactoria y fue dado de alta luego del retiro del taponamiento nasal. Actualmente, ha retomado sus actividades personales y profesionales.

CIFRAS

El médico tratante destacó que este tipo de intervenciones forma parte de la capacidad del hospital, donde se han realizado más de 25 cirugías similares con resultados positivos. En ese sentido, EsSalud reiteró su compromiso de brindar atención especializada para mejorar la calidad de vida de sus asegurados.