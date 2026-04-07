Miraflores: Reniec extiende horario de atención hasta la medianoche

En la oficina de Miraflores recogen su DNI personas de distintos distritos de Lima, por ello la afluencia de público siempre es numerosa.

Ante la gran afluencia de público que desea renovar o recoger su DNI, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) extendió el horario de atención hasta la medianoche en su sede de Miraflores.

La mayoría de las personas consultadas señalaron que no sabían de la ampliación del horario y que prefieren recoger su DNI en las mañanas, pues luego pueden ir a su centro de labores o realizar otras actividades.

ELECCIONES GENERALES

Según se pudo conocer, ante la proximidad de las elecciones generales, a realizarse este domingo 12 de abril, aumentó considerablemente el número de personas que desean renovar o recoger su DNI.

En la oficina de Miraflores recogen su DNI personas de distintos distritos de Lima, como Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María, San Miguel, etc., por ello la afluencia de público siempre es numerosa.