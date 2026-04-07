Alerta en Lima: corte masivo de agua afectará a miles de vecinos

Las labores de limpieza y mantenimiento de reservorios, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio, han llevado al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) a anunciar el corte temporal del suministro.
Según lo informado, la medida se aplicará los días lunes 6 y martes 7 de abril. El corte iniciará desde las 8:00 a. m. en determinadas zonas y podría prolongarse hasta por nueve horas, afectando a cuatro distritos de Lima Metropolitana.
DISTRITOS CON CORTE PROGRAMADO EL 06 DE ABRIL
El día lunes se registraron los distritos de Ate, Lurigancho y San Juan de Lurigancho no contarán con el servicio de agua potable en las siguientes zonas exactamente.
- Ate
Hora del corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona H, zona M, zona P Ampliación, zona S y T.
- San Juan de Lurigancho
Hora del corte: desde las 11.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.
Zonas afectadas: P.J. Canto Chico, P.J. Sangrado Madero, A.H. Corazón de Jesús Sector Los Ángeles, AF Lomas de Sagrado Madero, P.J. Nuevo Perú Sector Ampliación, Nuevo Perú, A.H. Kawachi, A.H. Casuarinas, A.H. Casuarinas Ampliación, A.H. Nuevo Perú, AF Nuevo Perú 2.° Etapa, P.J. Canto Chico, AF Monte Sinaí, AF Nuevo Amanecer, A.H. Santa Rosa de Lima Parcela A Sector Sagrado Corazón de Jesús, Asoc. Brisas, Asoc. Juventud Unida, Agru. Las Lomas de Montreal, A.H. Santa Rosa Sector Terrazas de Canto Grande, A.H. 15 de Enero, A.H. 15 de Enero Ampliación, Agru. Los Portales de Las Flores y Agru. 15 de Enero Primavera.
- Lurigancho
Hora del corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Zonas afectadas: C.P. Las Colinas. Cuadrante: C.P. Virgen del Carmen La Era de Naña.
DISTRITOS CON CORTE PROGRAMADO ESTE 07 DE ABRIL
Para este martes 07 de abril, el corte del servicio de agua potable se dará en los distritos de Independencia, Ate y San Juan de Lurigancho.
- Independencia
Hora del corte: desde las 12:00 p. m. hasta las 8.00 p. m.
Zonas afectadas: A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de Independencia, P.J. El Progreso, U. Popular Independencia, P.J. Cerro Los Incas
- Ate
Hora del corte: desde las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.
Zonas afectadas: Asoc. Vivienda Hijos de Apurimac 5ta y 6ta zona, Pilones parte alta de la 5ta zona
- San Juan de Lurigancho
Hora del corte: desde las 1:00 p. m. hasta las 8.00 p. m.
Zonas afectadas: A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 60), A.F. Las Praderas, A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 53), A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 55A)